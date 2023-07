Litige foncier: Le village de Déni Biram Ndao Nord à la quête de son héritage se lève contre Fallou Gaye, promoteur immobilier Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 21:13 | | 0 commentaire(s)| Un litige foncier oppose la population de Déni Biram Ndao Nord (Commune de Bambilor, Département de Rufisque) à un promoteur immobilier, nommé Fallou Gaye. Les habitants l'accusent de prétendre détenir un titre foncier, octroyé par l'État du Sénégal pour s'approprier une assiette de 33 hectares dans le village. Ce qui a suscité la colère et l'indignation des habitants. Les jeunes du village se sont mobilisés, mercredi 19 juillet 2023, pour revendiquer leur droit à une extension de 250 hectares. Très frustrés, ils exigent le retrait des machines et camions de Fallou Gaye.

Le cœur du problème réside dans l'affirmation de Fallou Gaye, selon laquelle, il aurait obtenu légalement une parcelle de 33 hectares à Déni Biram Ndao Nord, autorisant ainsi, son implantation. Mais, la jeunesse du village, représentée par Pape Mbaye, conteste vigoureusement cette affirmation. "Le terrain est une propriété commune de la communauté, qui nécessite une extension de 250 hectares. La population ne laissera pas Fallou Gaye s'installer de manière controversée. Il a rasé des terrains déjà, vendus et lotis", a protesté Pape Mbaye.



Ainsi, les jeunes du village lancent un appel pressant au président Macky Sall pour intervenir et résoudre cette situation délicate. Ils exigent que l'État du Sénégal retire immédiatement les machines et camions de Fallou Gaye, afin de préserver les intérêts de la population locale. De plus, ils demandent que le Chef de l'Etat octroie une extension de 250 hectares à la jeunesse de Déni Biram Ndao Nord pour garantir un avenir prospère à leur communauté.



En plus du conflit foncier, les habitants de Déni Biram Ndao Nord soulèvent un autre problème crucial : le manque d'infrastructures routières, praticables dans leur village. Ndongo Sarry, le 4ème adjoint au maire de Bambilor, interpelle le gouvernement pour qu'il prenne des mesures rapides afin de résoudre cette question.



Les populations de Déni Biram Ndao Nord se disent résolues à se battre pour leurs droits et restent déterminées à passer à la vitesse supérieure si, aucune action n'est entreprise pour résoudre le litige foncier. Les habitants appellent le gouvernement du Sénégal à intervenir et, à trouver une solution juste et équitable pour toutes les parties impliquées.



