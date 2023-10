Litige foncier : Les habitants des HLM 6 en colère contre une coopérative de la Douane, qui a vendu leur mosquée

Aux HLM 6, une mosquée en cours de construction fait l’objet d’un litige depuis 2018, opposant les habitants du quartier regroupés autour du Comité de gestion de la mosquée HLM 6, un promoteur et une coopérative de la douane dirigée par Momar Fam.

En effet, la moquée qui existe depuis des décennies, était en reconstruction. Mais à la grande surprise des habitants qui se réveillent aux HLM 6, les travaux ont été stoppés. Il s'ensuit l’annonce de la vente de la parcelle abritant la mosquée, un coup de massue pour le Comité de gestion de la mosquée des HLM 6.

À en croire ledit comité, ce lieu de prière existe depuis 1947 et a toujours été reconnu dans les plans du Cadastre comme une mosquée. Aussi, le comité accuse une coopérative de la douane en complicité avec un promoteur, d’avoir produit de faux documents pour vendre la parcelle abritant la mosquée. Pour le comité, cette manigance est un coup de force et illégal, car ils détiennent les documents en bonne et due forme de la mosquée.

Le comité de gestion de la mosquée des HLM 6, demandent à ces derniers d'arrêter leurs manœuvres illégales et rappelle aux autorités en charge du foncier et des domaines, de respecter leurs engagements...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Litige-Foncier-les-habit...