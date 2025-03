Litige foncier à Keur Ndiaye Lô : La mairie de Sangalkam dément les accusations de la DGPU

Selon la mairie, les terres arrachées aux habitants ont été attribuées à des promoteurs privés par la DGPU, sans que les populations impactées ne soient totalement dédommagées.



Le maire Alpha Bocar Khouma rappelle qu’aucune délibération municipale sur ces terres n’a été signée sous son magistère, et que les archives disponibles en attestent. Il précise que l’intervention de la brigade municipale sur le site visait uniquement à prévenir des affrontements entre riverains et promoteurs.



Rejetant toute implication dans un éventuel lotissement sur le site contesté, le maire affirme s’être toujours engagé aux côtés des maraîchers et habitants pour la préservation de leurs terres. Il réitère sa volonté de privilégier le dialogue et la concertation afin de trouver une issue apaisée à ce différend foncier qui oppose la DGPU aux populations de Keur Ndiaye Lô.