Litige foncier aux Hlm Paris de Guédiawaye : Le promoteur Alioune Guèye dans le collimateur des résidents Avec des brassards rouges, les habitants de la cité HLM Paris de Guédiawaye ont fait face à la presse. Ils dénoncent les agissements d’un promoteur qui veut accaparer l’unique voie de dégagement de la cité. D’après leur porte-parole, depuis 1996 jusqu’à 2021, ce terrain était pour les habitants de la cité. La question de Seydi Barkham Thiam est de savoir ce qui s’est passé, entretemps, pour que ce promoteur puisse se prévaloir d’un document et parler d’un état des droits réels au niveau des conservations foncières

“De toute façon, avec nos avocats et notre conseil de quartier, nous sommes en train d’entreprendre les démarches au niveau de la conservation foncière pour faire toutes les vérifications idoines. Pour se faire entendre, nous avons organisé cette grande mobilisation qui a été convoquée par le conseil de quartier pour mener le combat de manière ferme contre le sieur Alioune Guèye qui est venu pour prendre un espace destiné à une voie de dégagement (école, mosquée) pour ladite cité et qui a été doté par la SN/HLM à travers des contrats de vente, depuis 1973”, indique M. Thiam.



Ce dernier précise que, par stratagème et subterfuges, M. Guèye a esté en justice contre deux personnes de la cité.



Ayant compris qu’il s’agit d’une stratégie, ils ont constitué un pool d’avocats pour le prendre à son propre jeu en l’attaquant pour occupation illégale et agression foncière. Il annonce qu’ils vont demander que les deux affaires puissent être jointes au niveau du tribunal pour que le droit, qui est pour eux, soit dit.



“Par présomption de bonne foi, nous savons que pour acquérir une parcelle, il faut que l’acte de vente soit fait par la SN/HLM ou bien celui qui a vendu à l’actuel propriétaire soit lui aussi contractant avec la SN/HLM. Mais jusqu’à présent, on considère que ce n’est pas la SN/ HLM, qui est à l’origine de ça. On s’est dit que c’est par manœuvre frauduleuse, faux et usage de faux qu’il a usé pour obtenir un titre foncier, qu’il s’est précipité d’aller brandir au niveau du tribunal et en notre absence, car on n’était même pas au courant de ce procès. Vous imaginez, les personnes qu’il avait attaquées devant le tribunal n’étaient même pas au courant. On comprend par-là que, sur toute la ligne, M. Guèye est animé de mauvaise foi et qu’il est un bandit foncier”, s’emporte-t-il.



Ainsi, le porte-parole prévient que les habitants des HLM Paris se dresseront fermement contre le promoteur.



“La mobilisation est grande et le jour de l’audience prévue le 14 mai, nous serons au tribunal pour nous mobiliser et conserver ce qui nous revient de droit. Nous allons aussi écrire une lettre au ministre de l’Intérieur et celui chargé du Logement pour les avertir de la situation. Nous allons, en sus du combat juridique, mener des mobilisations. Nous allons l’attaquer sur tous les aspects pour avoir gain de cause”, promet Seydi Barkham Thiam



