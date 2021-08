Litige foncier entre Serigne Moustapha Sy à Serigne Maodo Sy: Tivaouane sous haute tension ce jeudi Tivaouane sous haute tension, le verdict attendu ce jeudi entre Serigne Moustapha Sy "Al Makhtoum" et Serigne Maody Sy 'Dabakh", un litige foncier les opposant, selon Les Echos.

Tivaouane sera, si elle ne l'est déjà, sous haute tension entre fils de grands érudits, Serigne Moustapha Sy "Al Makhtoum" et Serigne Maodo Sy "Dabakh", ce jeudi 26 août.



Cela est dû à un litige foncier qui les oppose et les deux camps ne veulent rien entendre; chacun campant sur ses positions.



Les Moustarchidines lancent le mot d'ordre, "au nom de quoi..."

