Litige foncier et accaparement présumé illicite de leurs terres: Les populations de Nguen Sarr debout, face à leur Maire Face à la presse, les populations de Nguen Sarr ont brandi des brassards rouges, pour montrer leur colère à l'endroit du maire. Ces derniers comptent même

« perdre leurs vies », si l'édile de ladite localité n'arrête pas de construire un marché sur la voie publique.

Par ailleurs, les populations de Nguen Sarr soulignent que le maire a donné des parcelles au profit d'autres personnes, sans penser aux générations futures. Ils appellent le président de la République Bassirou Diomaye Diakhare Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko, à réagir le plus rapidement possible, avant que l'irréparable ne se produise.

Propos de Modou Anta Diouf, habitant de Ngeun Sarr, recueillis au micro de Babacar Diop.



