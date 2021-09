Litige foncier sur le littoral à Guédiawaye: Le préfet accusé Le préfet de Guédiawaye est accusé par les maraîchers et éleveurs. D’après eux, il veut déguerpir les occupants sans raison sur le littorale, occupé depuis des années. Le site en question, évoquent-ils, appartient à l’Etat du Sénégal.

« Le préfet veut nous imposer sa force pour nous faire quitter le littoral. Nous sommes d’honnêtes citoyens. Et, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie », a décrié leur porte-parole.



Face à cett situation, ils demandent l’arbitrage du président de la République Macky Sall.



Mais, le Préfet du département de Guédiawaye, interpellé par RFM informe que c’est un projet de l’Etat qui doit occuper le site.



