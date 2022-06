Liverpool : Mané d'accord avec le Bayern

A un an du terme de son contrat, Sadio Mané (30 ans, 51 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) n'a jamais été aussi proche d'un départ de Liverpool pour le Bayern Munich. Ce mercredi, le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano, confirme d'ailleurs un accord verbal entre l'ailier sénégalais et le club allemand. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente pour une collaboration de trois saisons, soit jusqu'en juin 2025. Un salaire annuel de 20 millions d'euros brut attend l'ancien Messin en Bavière.

