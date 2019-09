Liverpool : Sadio Mané blessé contre Chelsea

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

C’était l’information de ce week-end du côté des footballeurs sénégalais évoluant à l’étranger. En effet, Sadio Mané s’est blessé lors du match contre Chelsea, ce dimanche. L’attaquant de Liverpool a été sorti par son entraîneur avant la fin de la rencontre remportée par les siens (2-1).



«C’était un coup à l’os, autour du genou et une jambe morte. C’est une combinaison terrible. Il a tout essayé mais je pense que vous avez vu, il y avait une situation de contre-attaque où il a vraiment essayé et je dirais que dans un autre jour et sans sa jambe morte il contrôle cette balle. Mais là aucune chance. Ensuite, nous nous sommes dit qu’on devait le faire sortir et je l’ai changé. C’est ça », révèle Jurgen Klopp.



Même si la blessure n’est pas si grave, il y a lieu de s’inquiéter un peu puisque Liverpool est sur une bonne lancée en championnat grâce à son buteur. Pire, dans trois semaines, le Sénégal devra disputer un match amical contre le Brésil. Une opposition très attendue puisque ce sera la première entre les deux sélections A. Du coté des deux staffs (Liverpool et Sénégal), il y a forcément frayeur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos