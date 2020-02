Liverpool : Sadio Mané signe un retour gagnant Sadio Mané a signé un retour fracassant, hier, lors de la 26ème journée de la Premier League, lors du déplacement de son équipe de Liverpool à Norwich City. Entré en cours de jeu, après trois semaines d’absence, l’attaquant sénégalais a inscrit l'unique but de la partie, à la 77ème minute, qui a permis aux Reds de remporter le match. Le Lion a marqué par la même occasion, son 100ème but, depuis qu’il a rejoint Liverpool en provenance de Southampton.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Février 2020 à 07:40



