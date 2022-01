Locales 2022 / Abdoulaye Diouf Sarr : « Gni tardel Dakar dagno beury, damako wara défarate... »

www.dakaractu.com

Le candidat à la mairie de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, toujours au cœur de sa campagne n'a pas manqué de faire une escale à la Sicap Liberté. Devant les hommes, femmes et jeunes de la commune, le ministre a plus ou moins développé les axes majeurs de son programme qui selon lui, est la solution des problèmes de la population. "Dakar est une grande ville et l'actuel maire n'a rien apporté de nouveau et je compte rebâtir cette ville", a-t-il stipulé...Source : https://www.dakaractu.com/Locales-2022-Abdoulaye-D...