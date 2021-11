Locales 2022: Choisi comme tête de liste proportionnelle à Thiès-Est par « Siggil Thiès », Mame Mbaye Guèye chante les louanges d'Abdoulaye Dièye

L'endurance sans faille d'Abdoulaye Dièye au service des militants et sympathisants de l'Alliance pour la République (APR) a été saluée par Mame Mbaye Guèye, responsable apériste au quartier Diamaguène de la cité du rail.



Cette dernière qui a décidé de travailler pour la victoire de la coalition citoyenne "Siggil Thiès" dirigée par le leader du mouvement "Siggi Jotna" et tête de liste de ladite coalition en ville et dans la commune Est.



Pour pérenniser dans la "confiance" ses relations avec ses alliés politiques, Abdoulaye Dièye et sa coalition ont décidé de porter le choix de leur tête de liste proportionnelle à Thiès-Est sur Mame Mbaye Guèye...



