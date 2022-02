Locales 2022 : Le PS sort de sa torpeur et tire les enseignements

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022

Le Parti socialiste sort de sa torpeur pour tirer les enseignements des Locales de ce 23 janvier 2022. Aminata Mbengue Ndiaye a convoqué pour ce vendredi, le Secrétariat exécutif national à la Maison du Parti Léopold Sédar Senghor.



Cette 79e séance, élargie aux députés, aux membres du HCCT et du CESE, donnera, selon le document de convocation, l’opportunité d’une part, de tirer les premiers enseignements des élections territoriales du 23 janvier 2022, d’échanger sur les modalités préparatoires « d’une évolution exhaustive et, d’autre part, de dégager de nouvelles politiques ». (sic). A part les communes de Dakar Plateau avec Alioune Ndoye, de Grand-Dakar avec Jean-Baptiste Diouf, de la Somone avec Saliou Diouf, qui ont sauvé le PS d’un véritable désastre, il est difficile aujourd’hui de trouver une commune socialiste. Les Verts ont connu une véritable Bérézina comme leurs alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Selon "Le Témoin", le PS à l’instar des formations politiques de l’ancienne époque, est vraiment en chute libre depuis quelques années, puisque son compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar ne permet guère d’avoir une réelle lecture de la représentativité de la formation politique dirigée par Aminata Mbengue Ndiaye.

