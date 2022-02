Locales 2022: Le SEN de l'Apr félicite Macky Sall et l’ensemble des candidats de la majorité présidentielle, élus ou non, pour leur engagement... Réuni ce mercredi 2 février 2022, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance pour la République a entendu une adresse « importante de son président, S.E.M. Macky Sall. Au nom de tous les responsables et militants de l’APR, mentionne-t-on dans un communiqué, le SEN félicite vivement son président pour son soutien sans faille à Benno Bokk Yakaar, et la majorité présidentielle en général.

"Le SEN a enregistré avec enthousiasme, l’adresse du Président qui est un message d’espoir pour l’APR, pour la majorité présidentielle et pour l’ensemble du peuple sénégalais.



Le SEN félicite également le Président pour la touche personnelle qu’il a apportée à la consolidation et à l’exemplarité du système électoral Sénégal, dans la droite ligne des traditions démocratiques de notre pays. Le déroulement des élections communales et départementales conforte la fiabilité et de notre fichier électoral et des opérations du vote qui est l’expression de la souveraineté populaire. Le SEN exprime toute sa gratitude au peuple qui a fait montre de maturité et de grandeur en accomplissant son devoir citoyen dans le calme et la sérénité. Au-delà des partis et des coalitions, tous les Sénégalais expriment légitimement leur fierté en célébrant la victoire de la démocratie.



Le SEN adhère totalement aux grandes orientations définies par le chef de l’Etat qui a exhorté les responsables et les militants du Parti à consolider l’unité et à préparer les prochaines échéances pour des victoires encore plus éclatantes.



Évaluant notre participation aux dernières élections, le SEN félicite l’ensemble des candidats de la majorité présidentielle, élus ou non, pour leur engagement, leur détermination et la générosité des projets qu’ ont proposé aux populations. Le SEN exhorte l’ensemble des élus à traduire sur le terrain les aspirations des populations au bien-être.



Le SEN a fait sienne la directive du président Macky Sall de renforcer l’unité de la majorité présidentielle, en particulier de Benno Bokk Yakaar, dont les performances électorales traduisent l’aspiration du peuple sénégalais à l’unité la plus large des forces vives, démocratique et républicaines, de la Nation.



A l’unanimité, le SEN a recommandé la diffusion dans toutes les segments du parti et parmi les populations, l’adresse du président Macky Sall".







