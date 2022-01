Locales 2022: Le croc-en-jambe de Mame Mbaye Niang à Abdoulaye Diouf Sarr

La guerre de Dakar ne se fera pas qu’entre la majorité présidentielle et l’opposition. Dans le camp présidentiel, les hostilités sont également déclenchées. Et c’est le chef de cabinet du président de la République, Mame Mbaye Niang, candidat de la coalition «Sénégal 2035», qui fait un croc-en-jambe digne de nos lutteurs, à son camarade de parti et tête de liste majoritaire de Benno Bokk Yakaar dans la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr.



Le bouillant chef de cabinet est allé tout simplement pêcher dans le fief de Diouf Sarr. À Yoff, il a décroché le soutien du marabout Serigne Seydina Mandione ibn Serigne Abdoulaye Thiaw Laye.











