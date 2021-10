Locales 2022: Le département de Madina Yoro Foula dit "OUI" au président de la République

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Octobre 2021

En prélude des élections locales, fixées en janvier 2022, l'Alliance pour la République s'illustre dans les tournées et dans les rentrées politiques.



Ce samedi, dans le département de Madina Yoro Foula, les leaders se sont réunis pour épauler le Professeur Cherif BALDÉ à l'occasion de sa rentrée politique.



En présence de nombreuses autorités de l'APR et de BBY, et des populations du département de Madina Yoro Foula, le leader a montré une démonstration de force et déclare à l'endroit du président de la République une volonté inouïe de gagner avec ces amis leaders, toute la région de Kolda.

