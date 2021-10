Locales 2022: Le leader Ameth Fall Braya quitte l’Apr et rejoint Gueum Sa Bop Rédigé par leral.net le Lundi 25 Octobre 2021 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Fervent militant de Me Abdoulaye Wade dans la région de Saint-Louis pendant des années, Ameth Fall Braya avait décidé, lors des présidentielles de 2019, de rejoindre l’Alliance pour la République (Apr) de Macky Sall. A 3 mois des Eléctions Locales, il vient de changer de camp pour rejoindre Bougane Gueye Dany.







Après Mansour Faye et Mary Teuw Niane, un autre candidat s’ajoute à la course pour la Mairie de Saint-Louis. Il s’agit en effet de Ameth Fall Braya.



Drame : Les images du violent accident survenu à Mpal, âme sensible s'abstenirSélectionné pour vous :Drame : Les images du violent accident survenu à Mpal, âme sensible s’abstenir

D’après les informations rapportées par Sénégal7, le le leader politique saint-louisien vient de rallier Gueum Sa Bop de Bougane Gueye Dany.



Il était membre de l’Apr depuis la présidentielle de 2019, soutenant Macky Sall lors de sa victoire au premier tour devant Idrissa Seck et Ousmane Sonko.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Locales-2022-Le-leader-Am...

Accueil Envoyer à un ami Partager