Locales 2022 / Matam déjà en précampagne: Le candidat Oumar Dickel Nguébane ne rate pas le Maire sortant

Pour le challenger du maire qui dirige la liste de l’Union Citoyenne Bunt-Bi, le maire sortant agite un bilan en s’adossant sur les réalisations de l’Etat, qu’il voudrait usurper, faute d’un bilan propre.



Une tentative, qui de son avis, est foncièrement vouée à l’échec, car « aujourd’hui, tous les matamois considèrent que c’est le Président Macky Sall qui est le maire de Matam ».



Du fait que, « tout ce qui a été fait ces dix dernières années dans la commune, provient des différents projets et programme de l’Etat, à travers la vision éclairée du président de la République. Le maire sortant ne peut parler de lampadaires ou d’assainissement et non moins de routes bitumées de Promovilles, qui sont des réalisations de l’Etat, qu’on retrouve dans d’autres villes du Sénégal », explique t-il.



Avant d’ajouter avec ironie, que « le seul projet que le maire sortant charpente voilà plus de 10 ans, c’est la construction d’un marché, qu’il peine toujours à terminer ».