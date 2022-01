Locales 2022 - Ouakam, la coalition "Benno" dissèque sa défaite et accuse... Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Janvier 2022 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Le maire de Ouakam Samba Bathily Diallo n’aura pas un troisième mandat à la tête de l’institution municipale. Il a été battu par la coalition « Yewwi ». En conférence de presse cet après-midi à la mairie de la commune, les partisans du maire ont accusé les listes parallèles et aussi une campagne de désinformation comme causes principales de la chute de leur leader...Source : https://www.dakaractu.com/Locales-2022-Ouakam-la-c...

