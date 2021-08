Locales 2022 à Pire: Le candidat Cheikh Mbacké Fall du PDS et son autre vision de la gestion d’une Mairie Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 20:01 | | 0 commentaire(s)| Pour les prochaines locales, Cheikh Mbacké Fall, membre du PDS et Karimiste, révèle que les populations l’ont déjà choisi pour prendre les rênes de la commune de Pire. Sur le terrain, il mouille déjà son maillot et se positionne pour le scrutin local du 23 janvier prochain.

Selon lui, une mairie doit être une entreprise rentable qui marche, qui doit avoir des partenaires et qui doit avoir des structures de financement.







Propos recueillis par Mounirou Mbengue



Accueil Envoyer à un ami Partager