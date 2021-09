Locales 2022 et Magal de Touba : Serigne Modou Kara "déballe" demain ! Rédigé par leral.net le Samedi 4 Septembre 2021 à 20:58 | | 0 commentaire(s)|

Le guide du parti de la vérité pour le développement PVD cheikh Modou Kara Mbacké « général de Bamba » tient une conférence de presse ce Dimanche 05 septembre 2021 à son domicile à Mermoz Firdawsi à partir de 16h. Selon le service de presse du leader du PVD il se prononcera sur l’actualité nationale et internationale et notamment la position du PVD dans la perspective des élections locales, l’arrestation des éléments de "Kara sécurité", les préparatifs du Magal entre autres sujets. Des révélations seront au menu. Nous y reviendrons.

