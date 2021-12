Locales à Kolda : Les tailleurs rejoignent le leader du MKD

Malgré la faible organisation du secteur, l'ambition et l'envie de bénéficier de la commande publique ne manquent pas chez les tailleurs du Fouladou. Mais force est de reconnaître que jusqu'à présent ce n'est pas encore le cas.







Pour pouvoir changer et améliorer leur condition de vie et bénéficier des commandes publiques, le leader du MKD et les tailleurs de ladite localité ont fait bloc et comptent désormais ensemble regarder dans la même direction pour des changements. L'occasion même a été saisie en marge de cette cérémonie de déclaration d'allégeance au leader du MKD Abdourahmane Baldé Doura pour rappeler que l'annonce faite par le gouvernement du Sénégal portant sur la commande et la confection des tenues pour les écoles ne leur aient pas parvenues et jusqu'à présent, ils attendent.



Mamadou B.Diallo

Source : https://www.exclusif.net/Locales-a-Kolda-Les-taill...