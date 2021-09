Locales à Louga: Mamadou Mamour Diallo enrôle le président du conseil communal de la jeunesse et ratisse large.... Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 16:07 | | 0 commentaire(s)| Mamadou Mamour Diallo, le leader du mouvement « Dolly Macky » a marqué ce weekend de précieux points en perspectives des élections locales. Ainsi, après avoir réussi à former autour de lui une large coalition constituée de partis politiques, de religieux…, il a encore pêché dans les eaux de la jeunesse. Gora Touré, le président de du conseil communal de la jeunesse, a rejoint avec arme et bagage ledit mouvement. Il l’a officialisé en marge d’une conférence de presse.

Mamadou Mamour Diallo, le leader du mouvement « Dolly Macky », n’entend pas jouer les seconds rôles aux futures élections locales. En effet, depuis qu’il a déclaré officiellement sa candidature à la mairie de Louga, il multiplie sur le terrain les initiatives qui lui permettront de réaliser cet objectif qu’il s’est fixé. C’est dans cette perspective qu’il a procédé le weekend dernier à une série de visite de courtoisie et de rencontres avec des acteurs politiques locaux. Ainsi, durant cinq jours, l’enfant du quartier Montagne, qui a taillé bavette avec des partis politiques, des organisations civiles et des religieux, a réussi à leur faire adhérer à sa cause.



D’ailleurs, ces derniers qui ont accepté de soutenir sa candidature, ont décidé de former une large coalition autour de sa personne. Alors, galvanisé par ce soutien de taille, Mamadou Mamour Diallo, a encore réussi la prouesse de pêcher fructueusement dans les eaux troubles de la jeunesse. Gora Touré, le président du conseil communal de la jeunesse et par ailleurs, responsable au parti « Rewmi » d’Idrissa Seck, a désormais rejoint avec arme et bagage le mouvement « Dolly ». Il a officialisé son adhésion à cette structure favorable au président Macky, ce mardi, dans l’après-midi, au cours d’une conférence de presse tenue au siège dudit mouvement.



En effet, sans détours, le jeune leader est revenu sur les raisons ayant motivé son choix. Il déclare sous les applaudissements nourris de ses proches venus des quatre coins de la ville : « Mamadou Mamour Diallo est un homme de développement. Ila déjà posé des actes qui prouvent qu’il n’est intéressé que par l’amélioration des conditions de vie des populations de Louga. La preuve : il a mis en place à Louga une mutuelle d’épargne et de crédit, pour une autonomisation des femmes, sans compter les unités industrielles implantées dans chaque quartier et les formations qu’il a initiées au profit des jeunes. Donc, nous avons compris qu’il peut changer le visage hideux de votre ville qui manque presque de tout. Nous avons décidé de le soutenir, parce que les actes qu’il ne cesse de poser, prouvent qu’il est l’homme de la situation. Nous avons fait un parcours politique qui nous permet de faire le bon choix. Nous allons travailler avec la jeunesse pour le porter à a la tête de notre mairie. Nous ne serons pas seuls dans ce combat, car les jeunes ont commencé à comprendre que Mamadou Mamour Diallo fera mieux que ces gens-là ».



Le message du désormais membre du mouvement « Dolly » semble avoir été bien perçu par les nombreux jeunes, présents à la cérémonie. Ces derniers, qui se sont succédé au micro, se sont tous engagés de suivre le jeune Gora Touré dans cette nouvelle voie qu’il a empruntée.

