Locales à Sangalkam : YAW met en garde contre tout hold-up

«J’alerte contre tout hold-up de notre victoire acquise légalement. Nous nous opposerons par tous les moyens contre cette forfaiture. Rendez-vous est pris pour la passation de service. Tu ne peux pas avoir une victoire et se mettre à chamailler», dit-il.



Djiby Ndiaye, plénipotentiaire de Yaw, soutient que sa coalition a gagné sans grande difficulté. «Le ministre Oumar Guèye est déjà dans son habit d’opposant. Tout ce qu’il dit n’engage que sa personne. Même son homologue de l’Intérieur est venu s’enquérir de la situation dans notre localité et a conclu que le processus marche à merveille. Les résultats des urnes sont réels. Nous l’attendons. Les dés sont jetés» indique Djiby Ndiaye.



Pour lui, des réclamations ont été faites à la commission départementale sans grands résultats. «Il n’y a aucune réclamation faite dans les délais. Les résultats proclamés par la commission départementale nous donnent la victoire. D’après les premières observations, les juges ont conservé les PV des bureaux de vote. Et cela montre que nous les avons dépassés de 522 voix. Nous avons obtenu 6 589 contre 6 067 pour la coalition Bby», soutient le mandataire de Yewwi Askan wi.



La victoire étant acquise, aujourd’hui, le candidat de Yaw pense que l’heure est au travail . «J’ai des obligations de résultats et je ferai des résultats. Nous tenons à respecter tous les engagements pris par la coalition Yaw de Sangalkam. Nous nous engageons à mettre en œuvre notre programme 44-9-24» dit Pape Sow.

