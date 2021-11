Locales à Ziguinchor: Seydou Sané obtient le soutien des associations des personnes vivant avec un handicap (Vidéo)

En direction des élections locales de janvier 2022, les personnes vivant avec un Handicap ont choisi, la coalition Benno Bokk Yakaar grâce à leur bienfaiteur Seydou SANE. Ce dernier est investi candidat pour le conseil Départemental et le ministre d'Etat, Benoit Sambou, à la tête du conseil communal.



Réunis ce samedi 13 novembre 2021 dans le quartier Yamatogne de Ziguinchor, les membres de l’association des personnes en situation de Handicap de la commune du département et de la région de Ziguinchor ont pris l’engagement de soutenir la liste de Benno Bokk Yakar aux élections locales de la commune et du département de Ziguinchor. Ils ont à l’unanimité remercié le Président Seydou Sane pour tous les efforts consentis et ses soutiens permanents aux activités pour l’épanouissement de cette couche sociale.







A en croire, Jacques André Toupane, Secrétaire général de l'Union Régionale des Associations des Personnes Handicapées (URAPH), Seydou Sané s'est beaucoup pour les personnes vivant avec un handicap. "Dans le cadre de la lutte en faveur des enfants handicapés, à chaque fois que je le trouve dans son bureau à l'IA de Ziguinchor , il laisse tout son travail pour répondre à nos préoccupations. Il prenait son propre véhicule pour qu'on aille dans les écoles. C'est ainsi que les enfants handicapés sont entrés et restés à l'école parce que leurs problemes ont été pris en charge par cet homme(...) Des fauteuils roulants et d'autres équipements ont été distribués d'une manière régulière par le président Seydou Sané. Dans toute la région de Casamance qu'on a parcouru pendant des années, il nous a pas été facile de trouver des hommes comme Seydou Sané. Il est humain, et quand vous posez des problèmes, il agisse dans l'action par des bonnes intentions. "



Il faut aussi ajouter que seule Benno Bokk Yakaar a investi des personnes vivant avec un handicap à Ziguinchor sur leurs listes au conseil communal et au conseil départemental. Ces derniers demandent à tous les membres de s’investir pour la victoire au soir du 23 janvier 2022 pour que vive Benno Bokk Yakar et permettre au Président Macky Sall de poursuivre ses nombreuses réalisations en Casamance. REGARDEZ

Source : https://www.exclusif.net/Locales-a-Ziguinchor-Seyd...