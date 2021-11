Locales en vue: Moustapha Diop charme les chefs religieux de Louga La campagne électorale pour les élections locales n’a pas officiellement démarré. Pourtant, l’arène politique est en ébullition. A Louga, le maire sortant et candidat à sa propre succession, Moustapha Diop, déroule tranquillement. Sa stratégie consiste à aller à la rencontre des Lougatois au premier rang desquels les chefs religieux, pour leur expliquer les réalisations et les projets en cours de la municipalité et décliner ses ambitions pour la ville.

Durant 72 heures, la tête de liste communale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a fait le tour de plusieurs familles religieuses. Il s’est rendu chez Thierno Cheikhou Tall, fils du Khalife général de la famille omarienne.



Dans une ambiance bon enfant, le saint homme et le ministre du Développement Industriel et des PMI ont longuement échangé. Chez Serigne Mahmoudane Mbacké, fils de Serigne Mourtada Mbacké Khadimou Rassoul, le maire de Louga est allé droit au but. Il veut poursuivre ses réalisations à la tête de la mairie et faire de Louga une des plus belles villes du Sénégal. Prenant la parole, le « Mbacké-Mbacké » n’a pas tari d’éloges à son endroit.



Auparavant, le maire de Louga a rencontré l’association des maîtres coraniques qui ont salué les 20 millions alloués par la mairie à l’éducation au lieu de 4, en 2014. Ils ont également précisé qu’une parcelle a été octroyée à l’association pour abriter le siège de la structure et que plusieurs billets pour la Mecque ont été attribués à ses membres.



Selon eux, 3 000 talibés ont été enrôlés dans la Couverture maladie universelle (CMU). Moustapha Diop a ainsi promis l’octroi de 100 parcelles, d’un véhicule de fonctionnement et d'un appui financier conséquent aux maîtres coraniques.



