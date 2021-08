Locales en vue à Matam : Le mouvement Diwaan de Oumar Dème se fond dans l’Apr Les rangs du parti présidentiel grossissent à Matam. Le mouvement Diwaan, dirigé par l’ancien président Conseil rural de Nabadji Civol, Oumar Dème, s’est fondu dans l’Alliance pour la République.

«Une adhésion à l’Apr menée sous les bons auspices de l’honorable député-maire des Agnam, Farba Ngom, lors de l’audience accordée aux villages de Ndoulou madji», informe un communiqué. L’homme d’affaires dit avoir ainsi réalisé un «voeu formulé depuis longtemps » par le Président Macky Sall en personne «dans sa quête permanente d’ouverture et de rassemblement».



Le mouvement Diwaan a toujours participé à toutes les activités et élections de la mouvance présidentielle au sein de Benno bokk yaakaar (Bby) et s’engage aujourd’hui «plus que jamais à accompagner le président de la République Macky Sall dans sa politique pour l’émergence du Sénégal».

