Location au Sénégal: La caution passe de deux à...sept mois, l'association des locataires dénonce Le président de l’Association des Locataires du Sénégal (Als) Elimane Sall fustige le fait que la caution soit portée à quatre mois. A l’en croire, son association se démène pour que l’Etat intervienne. « Nous avons écrit au ministère de la Justice et à la présidence de la République parce que nous n’avons pas de pouvoir dissuasif. Nous ne pouvons que dénoncer quand il y a des manquements. Ce que nous avons fait. Nous sommes en train de recenser les agences qui s’adonnent à cette pratique pour pouvoir donner leur nom », prévient-il.

A l'en croire, « la loi dit deux mois, c’est-à-dire un mois de caution et un mois d’avance mais, on était d’accord sur un troisième mois de commission qui ne figurait nulle part sur les contrats de loyer ». A l’en croire, il y a même un individu qui l’a appelé pour une réclamation parce qu’on a demandé à son frère 7 mois de caution avant d’accéder au logement.



Cependant, il pense que si la situation a atteint ce niveau c’est parce qu’il y a un manque de contrôle sur le terrain. « Tant qu’on laisse le locataire et le bailleur contracter librement, il y aura toujours ces abus. C’est l’Etat qui doit agir. Depuis quand les gens ont-ils le droit de fixer leur propre loi et de l’appliquer au vu et au su des autorités qui laissent faire », regrette-t-il.



A son avis, cette hausse de la caution est à l’origine des contentieux constatés entre les bailleurs et les locataires. Car, justifie-t-il, le montant de la caution est tellement colossal que certains locataires n’arrivent pas à payer le mois qui suit. Ce qui ouvre les contentieux.

