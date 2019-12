Location d’une barge électrique par Senelec : Pape Demba Bitèye confirme et s’explique Le Directeur général de la Senelec a reconnu que la société nationale d’électricité a bien loué une barge électrique à la Turquie pour appuyer la production de la Senelec. Toutefois, Pape Madenba Bitèye n’a pas donné le coup de cette location.

« Le 19 juillet 2019 la centrale de Sindou de 115 mégawatt a arrêté de fonctionner, il nous fallait donc résorber ce gap. C’est pourquoi nous avons loué une barge de 120 mégawatt à la Turquie et je précise bien qu’il s’agit bien d’une location. Toutefois, nous ne pouvons pas, pour l’heure, donner le montant de cette location. Nous pourrons le faire quand toute la comptabilité sur l'achat d'énergie sera effectuée. Nous pouvons dire, toutefois, qu’avec Manaltani, que le coût de cette barde est moins élevé de notre réseau » ; a déclaré Pape Demba Bitèye dans des propos relayés par la RFM.

