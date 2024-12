Logement en péril à Grand Mbao : Les étudiants de Ziguinchor face à l’expulsion Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Les étudiants originaires de Ziguinchor, résidant à Dakar, risquent d'être expulsés de leur immeuble situé à Grand Mbao (commune d'arrondissement de Pikine). Ils doivent à leur propriétaire une somme de 20 millions de FCFA d'arriérés de loyer. « Nous avons alerté l'opinion nationale et internationale sur la situation préoccupante à laquelle sont confrontés les étudiants de Ziguinchor ici à Dakar », a déclaré Simon Sambou sur la RFM. Le Président de l'Amicale des étudiants de Ziguinchor précise qu'ils sont encore sur place et ont préparé leurs affaires. « Jusqu'à présent, nous sommes toujours ici et avons déjà emballé nos affaires. Plus de 200 étudiants n'ont pas de famille d'accueil à Dakar, ils seront donc contraints de rentrer chez eux, sacrifiant ainsi leur avenir et leur carrière », regrette-t-il. Simon Sambou déplore également le silence du maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, face à cette situation. « À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse positive de la municipalité. Elle nous demande seulement de trouver un autre logement, ce qui est impossible. Nous connaissons tous les difficultés pour trouver un logement à Dakar. Nous ne pouvons pas tourner le dos à ce propriétaire qui nous a hébergés pendant deux ans sans pression. Et maintenant, on essaie de nous monter contre lui », a-t-il confié.



Source : Source : https://atlanticactu.com/logement-en-peril-a-grand... Dakar Atlanticactu/ Saliou Ndong

