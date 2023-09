Logements sociaux : Madiambal Diagne remet les clés des villas à ses collaborateurs Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2023 à 02:55 | | 0 commentaire(s)|

Vingt personnes ont été les heureux bénéficiaires de la première phase des villas destinées au personnel du groupe Avenir Communication. Vigiles, chauffeurs, comptables, journalistes, et membres de la direction ont reçu les clés de leurs nouvelles demeures ce samedi 9 septembre à Bambilor, en présence de collaborateurs et de partenaires, notamment le ministère de l'Urbanisme et la société SAGE. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée dans une ambiance conviviale, marquée par des mots chaleureux à l'égard de l'administrateur du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne. Ce dernier a expliqué les motivations derrière cet acte : "Ce projet revêt une grande importance car il améliore les conditions de vie de nos employés et de leurs familles. Je considère un investissement dans les ressources humaines comme l'un des meilleurs investissements pour une entreprise."



Cette initiative découle en partie du programme des 100 000 logements initié par l'État du Sénégal, une opportunité que le patron de l'entreprise a su saisir en apportant une contribution de 50% pour ces logements. Ainsi, les bénéficiaires de ce projet devront rembourser 6 millions Fcfa sur 10 ans, à raison de 50 000 Fcfa par mois.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Logements-sociaux-Madiambal...

