Loi d'Amnistie des faits qui se sont déroulés entre 2021 et 2024: Macky Sall va saisir l'Assemblée nationale mercredi

Le Président Macky Sall va saisir l'Assemblée nationale dès ce mercredi pour le projet de Loi d'Amnistie des faits qui se sont déroulés entre mars 2021 et 2024. "Je saisirai l'Assemblée nationale dés ce mercredi en conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024", annonce le chef de l'Etat, lors du lancement du dialogue sur l'organisation de la Présidentielle.



A l'en croire, il souhaite au delà du soucis légitime de justice et redevabilité que l'amnistie et le pardon par leurs vertus salutaires pour la Nation, " nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se reconcilie avec lui même en remettant toutes ces forces vives autour de l'essentiel c'est à dire la sauvegarde de notre unité nationale et la préservation de l'état de droit et de la République".

