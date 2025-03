Loi d’amnistie : Abdoulaye Diallo du Forum Civil, rejette toute interprétation et exige une abrogation totale (Document) Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Mars 2025 à 01:54 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bignona/ Rose DIEDHIOU Le député Thierno Alassane SALL vient d'obtenir un allié de taille dans sa lutte pour l'abrogation de la loi d'amnistie promise par le Premier ministre Ousmane SONKO lors de la campagne électorale des législatives anticipées de novembre 2024. La section départementale du Forum Civil de Bignona, fidèle à engagement dégage toutes velléités de vote d'une loi interprétative comme envisagé par le député Amadou BA de la majorité. Le département de Bignona qui a eu à payer le plus lourd tribut lors des violences émeutes entre février 2021 et février 2024, peut compter sur Abdoulaye DIALLO le Coordonnateur du Forum Civil pour rappeler au gouvernement et à la majorité parlementaire la promesse d'abrogation la loi d'amnistie votée sous le régime du président Macky SALL. La section du Forum Civil de Bignona dirigé par Abdoulaye DIALLO a exprimé son désaccord face à la proposition de loi initiée par le parti PASTEF/Les Patriotes, visant à interpréter la loi d'amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024. Cette loi concerne l'amnistie des infractions criminelles et correctionnelles commises entre le 1ᵉʳ février 2021 et le 25 février 2024, dans un contexte de tensions politiques. Abdoulaye DIALLO dénonce dans un communiqué daté du 12 mars 2025, « le débat autour de cette loi qui est en train d'être détourné par le pouvoir en place, qui privilégie une interprétation au lieu d'une abrogation pure et simple. Selon l'organisation, cette démarche vise à entretenir l'impunité et ne permet pas de rendre justice aux victimes des violences politiques de ces dernières années ». Le Forum Civil exhorte ainsi l'Assemblée nationale à voter une loi d'abrogation et rejette toute tentative d'amendement ou d'explication de la loi actuelle. Il accuse les promoteurs de cette initiative de vouloir prolonger la souffrance des victimes et de masquer les responsabilités du pouvoir dans ces violences. Enfin, le Forum Civil de Bignona appelle le gouvernement et les parlementaires à cesser ce qu'il qualifie de « distraction » et à prendre des mesures concrètes pour l'abrogation de la loi.



Source : Source : https://atlanticactu.com/loi-interpretative-sur-la... Sénégal Atlanticactu/ Rose Diédhiou

