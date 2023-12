Loi de règlement pour l’année 2021 : Les recettes budgétaires recouvrées à hauteur de 95% (Ministre) Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2023 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Lors de l’examen de la loi de règlement au titre de l’année 2021 à l’Assemblée nationale, le Ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba a décrit mercredi la bonne tenue des finances publiques comme approuvé par l’organe de contrôle. « la Cour des comptes a indiqué que le montant de l’autorisation parlementaire est respecté, […] Lors de l’examen de la loi de règlement au titre de l’année 2021 à l’Assemblée nationale, le Ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba a décrit mercredi la bonne tenue des finances publiques comme approuvé par l’organe de contrôle. « la Cour des comptes a indiqué que le montant de l’autorisation parlementaire est respecté, les produits de la balance consolidée sont conformes à ceux figurant dans la balance des comptables principaux. La Cour a également indiqué que le projet de loi de règlement 2021 a été transmis dans les délais, le 29 juin 2022 », a-t-l indiqué » devant les députés. Il a rappelé que cet exercice de reddition des comptes revêt une importance cruciale, celle de garantir la sincérité et la régularité des comptes publics, gage de transparence de la situation financière de l’État vis-à-vis du Parlement, des citoyens et des observateurs internationaux. Pour Mamadou Moustapha Ba, ce présent projet de loi de finances marque la deuxième année de reddition des comptes sous format budget-programme. Dans le détail, même si l’exécution budgétaire au titre de la gestion 2021 s’est opérée dans un environnement économique international de reprise, du fait de la conjonction de plusieurs facteurs, notamment la meilleure maîtrise de la pandémie de la Covid-19, les finances publiques sont restées performantes pour l’année 2021 et la croissance économique est ressortie à 6,5% contre une prévision de 5 % dans la loi de finances initiale. « Cette conjoncture défavorable a nécessité la prise de mesures appropriées avec notamment la révision à la baisse de certaines dépenses (charges financières de la dette publique de 12,7 milliards de FCfa, dépenses en capital sur ressources extérieures de 11 milliards de FCfa…) et l’augmentation des dépenses d’intervention sociale et économique. Au titre des réalisations budgétaires en 2021, les recettes budgétaires ont été recouvrées à hauteur de 95%. Sur des prévisions de 3.269,48 milliards de FCfa, les réalisations s’établissent à 3 119,09 milliards de FCfa. De façon spécifique, les recettes fiscales et non fiscales s’établissent à 2.622,56 milliards de FCfa en 2021 contre 2.455,88 milliards de FCfa en 2020 », a-t-il indiqué.



Source : https://lesoleil.sn/loi-de-reglement-pour-lannee-2...

