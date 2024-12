Loi martiale en Corée du Sud : le président réagit aux «forces communistes nord-coréennes» Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2024 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

Corée du Sud Atlanticactu/ Yoon Suk Yeol/ Saliou Ndong Le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, a annoncé mardi la proclamation de la loi martiale, justifiant cette décision par la nécessité de défendre le pays contre les «forces communistes nord-coréennes». «Afin de protéger la Corée du Sud libre face aux menaces des forces communistes nord-coréennes et […] Corée du Sud Atlanticactu/ Yoon Suk Yeol/ Saliou Ndong Le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, a annoncé mardi la proclamation de la loi martiale, justifiant cette décision par la nécessité de défendre le pays contre les «forces communistes nord-coréennes». «Afin de protéger la Corée du Sud libre face aux menaces des forces communistes nord-coréennes et de neutraliser les éléments anti-étatiques (…), je proclame l’état d’urgence et la loi martiale», a-t-il déclaré lors d’une allocution télévisée, selon un rapport de RFI.



Source : Source : https://atlanticactu.com/loi-martiale-en-coree-du-...

Accueil Envoyer à un ami Partager