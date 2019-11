Loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie: "J’applaudis cette grande avancée...", Aminata Touré

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 22:39

" Cette loi qui va criminaliser le viol et la pédophilie va davantage protéger les femmes et les enfants du Sénégal. Le Président Macky Sall qui est un des Champions de la Campagne des Nations Unies contre les Violences faites aux Femmes, par cette proposition de loi, matérialise concrètement son engagement pour la protection du droit à l’intégrité des femmes et des filles."





Aminata Touré, Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental

