Loi sur le parrainage : Le président de l'assemblée appelé à la porter au sein de la Cedeao Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2023 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

Le président de l'Assemblée nationale a reçu des membres du Consortium International Institute for democracy and électoral assistance (IDEA). La cheffe de la délégation a présenté le programme "Participation des femmes en politique (WPP)" pour porter leur combat au sein des institutions comme la Cedeao. Ces femmes conduites par Fatou Sow Sarr ont échangé avec l'autorité sur la question des enjeux liés à la participation des femmes en politique au Sénégal et dans la sous-région. Au-delà de cette rencontre, elles seront reçues par le président du parlement de la Cedeao. "Nous voulons entamer une coopération très solide par rapport à la participation des femmes dans les instances de décision. La voix du président de l'Assemblée plaide pour la loi modèle initiée au Sénégal appelée la loi sur la parité. La finalité c'est que les femmes soient présentes comme au Sénégal dans les instances de décision", précise Fatou Sow Sarr porte parole du jour des femmes de l'IDEA.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Loi-sur-le-parrainage-Le...

Accueil Envoyer à un ami Partager