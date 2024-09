Lomé : Guy Marius Sagna agressé et injoignable à une rencontre avec les militants et responsables du DMP,Mimi Touré s'indigne Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Septembre 2024 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|

Le député Guy Marius Sagna a été agressé, ce dimanche à Lomé, au Togo, alors qu’il participait à une rencontre avec les militants et responsables du DMP, sur invitation de sa collègue députée Kafui Adjamagbo Johnson. Selon nos sources, des miliciens se sont invités à la rencontre et Guy serait blessé. Il est, depuis, injoignable.

Mimi Touré condamne l'acte et demande l'identification des "agresseurs". Voici son message : "J’ai appris, par la presse, l’agression de mon ami le député Mohamed Guy Marius Sagna. J’exprime mon indignation face à cet acte lâche. Que les auteurs soient rapidement identifiés et traduits en justice ! Je souhaite un très rapide rétablissement à notre cher député du peuple".





Source : Source : https://www.jotaay.net/Lome-Guy-Marius-Sagna-agres...

