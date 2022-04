Lompoul: Le bois de chauffe fait oublier la pénurie de gaz

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 08:02

Les vendeurs de bois à Lompoul se frottent bien les mains au moment où on note une pénurie de gaz en ce mois béni du Ramadan. Aliou Sow, vendeur de son état, atteste travailler jour et nuit pour répondre à la demande. Par ailleurs, le prix du bois est fixé entre 500 et 1000 FCfa, informe-t-il, au micro des envoyés spéciaux de Leral.