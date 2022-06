Lompoul-Sur-Mer: Les pêcheurs prennent en otage un capitaine de bateau chinois et avertissent... Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juin 2022 à 08:23 | | 0 commentaire(s)| La population de Lompoul-Sur-Mer est en colère contre l'Etat, qui ne se soucie pas des difficultés rencontrées par les pêcheurs en mer. Ces dernières ont pris en otage le capitaine d'un bateau chinois, dans des zones non autorisées pour la pêche et cela peut aboutir à des conséquences dramatiques, a averti le coordinateur de pêche artisanale à Lompoul-Sur- Mer. La réaction de l'Etat est attendue incessamment dans cette affaire.



