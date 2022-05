Lompoul : les populations contestent l'exploitation du Zircon par la GSEO et avertissent... Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022 à 10:13 | | 0 commentaire(s)| La population de Lompoul sur-mer, situé dans la commune de Kabou Gaye, dans le département de Kébémer, dit non à l’exploitation du Zircon.

Après la rencontre que GSEO a organisé avec les maires de cette localité, les populations opposent un niet catégorique à l'entreprise GSEO. Mais contre toute attente, les riverains ont été notifiés d'un arrêté signé par le sous-préfet de Ndande qui confirme leur accord. Ce que rejettent les éleveurs, les cultivateurs et les pêcheurs. "Nous lançons un appel au Président de la République pour dire que la population de Lompoul n'a jamais été d'accord sur l'exploitation de zircon sur ses terres avec la GSEO", renseigne le chef de village.



