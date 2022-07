Lompoul-sur-Mer : les pêcheurs réclament 200 millions FCfa et menacent Macky Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022 à 00:36 | | 0 commentaire(s)| En conférence de presse ce mercredi, les pêcheurs artisanaux de Lompoul-sur-Mer, dans le département de Kébémer, réclament une indemnisation de 200 millions FCfa. Pour cause, beaucoup d'entre eux ont vu leurs matériels de pêche, tels que les filets, les pirogues, entre autres, partir en fumée à cause des manigances des bateaux chinois. Ils lancent, ainsi, un appel à l'Etat du Sénégal afin que leurs doléances soient très vite prises en charge. Faute de quoi, ils n'hésiteront pas à le sanctionner aux Législatives de ce dimanche, 31 juillet.







