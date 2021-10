Lonase: 1,5 milliard FCfa volés à travers des gagnants fictifs La Lonase a subi un préjudice financier avec un vol d'un milliard cinq cent millions de francs Cfa à l'interne, à travers des gagnants fictifs sur les jeux que la structure sponsorise.

A en croire "Libération", la Direction du contrôle et des jeux a cerné la mafia interne qui a sévi pendant des années.



Le nombre des gagnants était systématiquement gonflé, passant du simple au quintuple.



Le directeur général, Lat Diop a déposé une plainte au parquet pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics.



Une enquête a été ouverte et les auditions vont donner des résultats explosifs.

