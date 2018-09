"On ne fait pas la publicité de la Lonase, on n’incite pas non plus les gens à jouer. Mais, le fait est assez insolite pour en parler dans ces colonnes. Une parieuse, la soixantaine, a gagné au Pmu 42.436.500 francs Cfa. Vous avez bien lu : près de 42,5 millions. Elle s’appelle Mame Diarra. On ne sait pas ce qu’elle va faire avec toute cette manne", s'interroge-t-on.



Les Echos