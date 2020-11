Look Book : Le look preppy ou comment l'adopter Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

La période la plus merveilleuse de l'année pour moi, c'est l'automne. Avec des températures plus fraîches et les feuilles orangées su...





Source : Pour cette deuxième période de confinement, et pour votre plaisir, je vous propose chaque semaine de remettre à jour vos look book de saisons ! Trois mots résument aujourd'hui le style preppy: Classique, collégiale et élégant. Même si les tenues semblent simples, il y a beaucoup de choses dont vous devez tenir compte afin de réussir ce style sans effort.Source : https://www.podcastjournal.net/Look-Book-Le-look-p...

Accueil Envoyer à un ami Partager