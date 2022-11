Louga / 100.000 logements: le plaidoyer des acteurs territoriaux à Abdoulaye Saydou Sow

Les responsables du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique ont fait l'état des lieux des différents projets de ce département en cours d'exécution dans la région de Louga.

Ils concernent le projet des 100000 logements, les plans directeurs d'urbanisme de certaines communes,

L’amélioration du cadre de vie, la modernisation des cités religieuses, la promotion de l'habitat social. Ces responsables ont décliné les projets et programmes à dérouler en 2023.

De leur côté, les acteurs territoriaux ont interpelé le ministre Abdoulaye Saydou Sow et ses collaborateurs sur l'occupation anarchique des voies publiques, le programme des 100.000 logements, les disparités dans le recrutement des jeunes des communes rurales dans le projet "Xeyu ndaw yi".

Ils ont également évoqué l'augmentation des agents de l'Unité de coordination et de gestion des déchets solides, l'extension des communes, la prise en charge rapide des dossiers de lotissement, entre autres.