Louga: 160 femmes volontaires formées grâce à Plan International, pour encadrer les jeunes

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022

En ce mois de Ramadan, Plan international bureau Louga a organisé un atelier de formation des 160 femmes volontaires pour les groupes de jeux du 11 au 15 avril 2022, dans les différentes communes du département de Louga.

Selon la directrice de Plan International Bureau Louga, ces groupes de Jeux consistent à encadrer et accompagner les enfants de 0 à 3 ans, dans les domaines de la nutrition, de l’éducation et de la santé. Raison pour laquelle elle invite les IEF, les IA, les élus locaux et les relais communautaires, pour un bon accompagnement de ces groupes de Jeux.