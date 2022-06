Louga: A Potou, les producteurs d'oignons commencent à "pleurer" à cause du manque de... Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juin 2022 à 07:56 | | 0 commentaire(s)| Les producteurs d'oignons de Potou déplorent les pertes de leurs produits à chaque fois que l'hivernage débute. Ceci à cause d'un manque criard de magasins de stockage. Maodo Ka, membre de la coopérative horticole Zone des Niayes exhorte l'Etat à aider les producteurs en créant des lieux de stockage. "on sera de les jeter, une fois touchés par la pluie et cela risque fort d'être le cas", s'est-il plaint.



