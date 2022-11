Louga: Abdoulaye Saydou Sow annonce la reprise des opérations de désengorgement des voies publiques

Louga, Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow a annoncé samedi à Louga (nord), la reprise prochaine des opérations de désengorgement des voies publiques à Dakar et dans les capitales régionales. ’’Le grand chantier du désengorgement sera engagé aussi bien à Dakar que dans les grandes villes du Sénégal’’, a-t-il dit

Il s’exprimait à Louga (nord) en marge de la dixième édition de la Journée nationale de nettoyage mensuel ’’BesSup setal’’. A Louga, des activités de reboisement de désherbage de dépôts sauvages et la remise de matériel aux unités de l’UCG ont rythmé cette journée nationale de nettoyage inimitié en 2020 par le président Macky Sall.

