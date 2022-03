Louga / Amar Thiam de Rewmi: "Faire les bons choix et rajeunir les députés pour les Législatives" Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mars 2022 à 07:46 | | 0 commentaire(s)| Le coordonnateur du parti Rewmi de Louga, Amar Thiam, lance l’alerte sur les prochaines élections législatives. A l'en croire, il faut bien faire les bons choix sur les futurs représentants des Lougatois à l’hémicycle et surtout, prendre en compte la necesssité du rajeunissement des députés, qui est une demande sociale. Si tel n’est pas cas, il n’exclut pas de prendre son propre chemin, dans le but de satisfaire les besoins des Lougatois, car les résultats des élections précédentes montre clairement que c’est la jeunesse qui a fait parler d’elle. Pour Amar Thiam, "rien ne peut se gagner à Louga sans l’implication du parti Rewmi et les parrainages sont en train de le confirmer".





